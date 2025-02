Rimini. Professore sospeso al liceo Serpieri, studenti fuori dalle aule per protesta

«Massima vicinanza al docente sospeso», al via il sit in degli alunni. Al liceo Serpieri di Viserba fanno quadrato in tanti, insegnanti e allievi, che tuttavia preferiscono restare anonimi, dopo la sospensione di sette giorni assegnata dall’ufficio scolastico (ex Provveditorato) a un docente di Lettere dell’indirizzo artistico. Le cause della sospensione riguarderebbero una mail interna che il professore avrebbe inviato ai colleghi lo scorso novembre denunciando, ma il condizionale è d’obbligo, disservizi e criticità della scuola. La stessa solidarietà è stata espressa ieri da molte classi dell’indirizzo artistico «verso uno dei suoi professori più apprezzati», come riferiscono alcuni docenti.

Continua così il braccio di ferro tra una fetta dei docenti e la dirigente del liceo, Francesca Tornatore. Dopo lo sciopero organizzato dai ragazzi nelle settimane scorse, a “rompere il silenzio” con una lettera aperta sono stati molti professori, lamentando il numero di iscrizioni in calo visto che per il 2025/26, potrebbero mancare tre classi prime rispetto all’anno scolastico precedente. Una diminuzione che, in un biennio, vedrebbe il Serpieri passare da 59 a 50 classi, «con evidenti ripercussioni sull’organico». Un quadro, almeno stando agli autori della missiva, su cui graverebbero altri nodi: dalla mancata approvazione del Programma annuale 2025, che condurrebbe a una gestione provvisoria del bilancio, alla presunta mancanza di risposte da parte della dirigenza, «nonostante due richieste formali di convocazione di un Collegio docenti». Tra le difficoltà evidenziate spiccano infine «regole incerte» sui viaggi di istruzione, progetti congelati e un regolamento d’istituto «spesso disatteso».

