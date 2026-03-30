Processo Pierina, oggi Louis si avvarrà di un interprete VIDEO

RIMINI. Oggi è il giorno il Louis Dassilva. Il 36enne senegalese, unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, salvo sorprese dell’ultimo minuto, si siederà sul banco dei testimoni per raccontare davanti alla Corte d’Assise, con un interprete, la sua verità e professare la sua innocenza. «Pensiamo che Louis confermerà le dichiarazioni che aveva già reso e che sposano l’ipotesi difensiva, precisando diverse situazioni - hanno commentato i suoi legali, Riario Fabbri e Andrea Guidi -. La parola chiave sarà comprensione. Massima per la domande formulate a Dassilva che, allo stesso modo, possa esprimersi per farsi comprendere fino in fondo».