Processo Pierina, Louis e il “giallo” dell’età: “Non sono nato nel 1990”

Nelle cinque ore d’udienza di oggi Dassilva ha parlato un po’ di tutto: dal lavaggio in lavatrice delle scarpe utilizzate nei giorni dell’omicidio («non l’ho mai fatto perché so che si rovinano»), dei riti voodoo al pm e agli inquirenti («in Senegal è un’usanza e li ho chiesti perché mi sentivo preso di mira e volevo allontanarli») e della possibilità di fuggire dall’Italia a novembre 2023 («non l’ho mai pensato, credevo nella Giustizia»). Ma c’è qualcosa che ha meravigliato le persone presenti in aula, quando ha parlato della sua età. «Non sono nato il 15 marzo 1990, ma il 10 ottobre 1987. della sua reale data di nascita («sono nato il 10 ottobre 1987 e non il 15 marzo 1990, ma solo perché i miei genitori in Senegal mi registrarono tardi».