Processo Pierina, i legali di Louis mettono in campo le consulenze VIDEO

Rimini
  • 13 aprile 2026
I legali di Dassilva con il pm Daniele Paci
I legali di Dassilva con il pm Daniele Paci
Giuliano Saponi
Giuliano Saponi

RIMINI. Secondo appuntamento con Louis Dassilva oggi al tribunale di Rimini nel processo in corte d’assise per l’omicidio di Pierina Paganelli. Due settimane fa il tempo a disposizione non era stato sufficiente per rispondere a tutte le domande del pm Daniele Paci. Entrando in tribunale i suoi difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, si sono detti fiduciosi: «Oggi introdurremo delle consulenze che andranno ad approfondire sia la sera del 3 che la mattina del 4. Sui telefonini, sul comportamento in particolar modo di valeria col telefonino... andremo a evidenziare quali sono le caratteristiche di una persona addestrata e quindi quali sono le modalità con cui eventualmente avrebbe compiuto l’azione omicidiaria».

Rispondendo alla domanda di una giornalista, Giuliano Saponi, figlio di Pierina, prima di entrare a palazzo di giustizia ha detto: «Penso che a uccidere mia madre sia stata una persona sola, tutto quello che ho ascoltato adesso nel Palazzo di giustizia sembra portare in quella direzione, però è un giudizio mio».

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