Processo Pierina, gli avvocati della famiglia: “Questa vicenda ha attirato persone in cerca di notorietà” VIDEO

RIMINI. I legali della famiglia di Pierina Paganelli sono in attesa di conoscere fino in fondo quello che emergerà in aula e poi procederanno con le loro domande, anche se non si aspettano novità sconvolgenti. Marco e Monica Lunedei entrando oggi a palazzo di giustizia hanno anche detto la loro su alcune figure emerse intorno alla vicenda. «Ci sono degli interrogativi che la famiglia ha bisogno di sciogliere anche per elaborare questo lutto», ha spiegato Monica Lunedei... «Attenderemo l’esito dell’esame del pubblico ministero e poi sarà la volta delle nostre domande».

«Questa vicenda», ha aggiunto, «ha attirato, come succede con tantissimi casi mediatici, alcuni soggetti particolari (non faccio nomi ma ce ne siamo resi conto), persone che per loro stessa ammissione ricercavano una piccola fetta di notorietà, tanto che il materiale che assumono di aver raccolto, che attesterebbe l’innocenza di un imputato, è stato fornito ad alcuni youtuber anziché portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria».