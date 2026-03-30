Processo Pierina, Dassilva: «La sera dell’omicidio non sono mai uscito di casa»

Rimini
  • 30 marzo 2026
Louis Dassilva oggi in aula
Louis Dassilva oggi in aula

Louis Dassilva, come anticipato dai suoi legali, ha deciso di deporre in questa tredicesima udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, di cui è l’unico imputato. Il 36enne senegalese, tra tanti (forse troppi) “non ricordo” ha ricostruito quanto avvenuto la sera del 3 ottobre 2023. «Dopo aver parlato con Loris nell’appartamento di Manuela ed essere sceso in garage a prendere da mangiare per i gatti, sono tornato casa e io Valeria abbiamo cenato. Poi abbiamo guardato qualcosa alla televisione in sala, ma cosa non ricordo. Forse un film. Ci addormentammo e quando mi svegliai le dissi di andare in camera. Lei allora andò a letto e le dissi che sarei rimasto sul divano, perché era più comodo per il dolore al ginocchio a causa dell’incidente in moto. Può essere che lei abbia accostato la porta della camera, ma da dov’era poteva vedere e accorgersi se fossi uscito di casa. Io però quella sera non sono mai uscito».

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