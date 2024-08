Pride Rimini 2024: il programma di domenica 4 agosto

Il Pride dell’estate a Rimini nella capitale dell’estate. Appuntamento a domenica 4 agosto, quando la Pride Week 2024 culmina con la ormai tradizionale parata sul Parco del mare, a partire dalle 17 nei pressi del Bounty e Adriatic Village (bagni 35/36/37).

Dalle 15 alla Community 27 (bagno 27) Makeup e truccabimbi gratuito con Egocentriko, Emimey e Maddi. Il raggruppamento si svolgerà dalle 17 lungo il Parco del Mare con espansione sull’Adriatic Village (bagni 35/36/37) ed ex Oriental Park, con partenza della parata alle 18.

Lungo la parata ci saranno le Karma B sulla Karma Mobile, ospiti d’onore del Summer Pride 2024. Gli stabilimenti balneari esporranno le bandiere rainbow lungo tutto il percorso per accogliere ogni partecipante al Summer Pride.

Sette carri

Quest’anno ci saranno 7 carri che riempiranno di musica e di energia la parata

1) Arcigay Rimini. DJ: Vix e Zod D. Drag Mina Forte

2) La Community 27 e Bistrot del mare. DJ Innon e Giulio Piattoni

3) Café del market 43 e Vizia Shop. DJ e drag: Lababymaki e Fellon Hot

4) Fluides des generes. DJ: Francesco Ceruleo

5) La Salsicciona. DJ e drag: Valezic

6) Blend Association. DJ: Matteo Fina e Gluten Freak

7) Chiringay Rimini. DJ: DJF. Drag: Thayla Taylor e Jacqueline Glitter

In coda biciclette e risciò.

Il percorso

Il percorso prevede l’arrivo fino alla ruota panoramica per poi svoltare su via Destra del porto e quindi su viale Colombo per dirigersi alla conclusione della parata sul palco finale della Rotonda di P.le Fellini dove sono previsti dalle 20.30 – presentati dalle ospiti d’onore Karma B – gli interventi di: Marco Tonti (presidente Arcigay Rimini), Mara Bruschi (presidente Agedo Rimini-Cesena), Gabriel Corbelli Responsabile nazionale LGBT AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini e presidente della Provincia di Rimini), Chiara Bellini vicesindaca di Rimini con delega alle pari opportunità, Emma Petitti (presidente Assemblea legislativa regione Emilia-Romagna). Ci saranno anche i saluti dei parlamentari del territorio Andrea Gnassi e Marco Croatti e saranno presenti anche Michele de Pascale (sindaco di Ravenna e candidato alla regione Emilia-Romagna) e Alessandro Zan (vicepresidente commissione diritti del Parlamento Europeo).