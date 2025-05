Povertà a Rimini, boom di richieste di aiuto. La Caritas: “Oltre 84mila in un anno”

La Caritas Diocesana Rimini ha presentato, ieri alle 18 nella Sala San Gaudenzo in via IV Novembre, il Rapporto sulle povertà , dal titolo “Non lasciatevi rubare la speranza”.

Nel 2024, Rimini si posiziona tal secondo posto in Italia per l’aumento dei prezzi, una realtà che colpisce duramente chi già vive in condizioni di fragilità. I prezzi continuano a crescere in tutti i settori essenziali: alimentari (+2,5%), abbigliamento (+1%), trasporti (+2,7%), servizi ricettivi e ristorazione (+3,8%), istruzione (+4,3%), casa (+2,5%) e bollette (+1,8%). Questo si traduce in un rincaro annuo del 2,5%, pari a 679 euro in più per famiglia, secondo i dati Istat elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori.

