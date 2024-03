Posta le foto della droga in una storia sui social: pusher arrestato a Rimini

Pubblica le foto della droga da piazzare come storia su Instagram e Whatsapp, alcuni follower lo segnalano alla Polizia locale e un suo conoscente finisce in manette. Così, al termine delle indagini condotte dalla Squadra giudiziaria di polizia locale il 26 marzo 2024 è finito in manette uno uomo di 37 anni, trovato in possesso di 280 grammi di hashish nell’appartamento in cui alloggiava.

L’arresto è arrivato al termine di un’indagine partita dai social network: agli agenti infatti era stata segnalata la presenza sul web di qualche “storia” Instagram e Whatsapp che riportava l’immagine inequivocabile di due panetti di hashish con la scritta 100%. Una volta risaliti all’autore della pubblicazione del contenuto sui social, risultato essere un uomo egiziano di 35 anni già noto alle forze dell’ordine, la polizia ha fatto una perquisizione a casa sua, dove sono stati trovati solo pochi grammi hashish, e alla fine l’egiziano è stato segnalato alla prefettura come assuntore. Sotto la lente, però, ci sono finiti i suoi contatti.

“’L’amico”

La squadra di polizia locale ha infatti ampliato l’osservazione ad altre persone sospette, che facevano parte del giro di frequentazioni del giovane, risalendo così al 37enne: fermato fuori da un locale, a seguito della perquisizione a casa sono stati trovati 280 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 750 euro in banconote da 50 euro ritenute frutto dell’attività di spaccio.

Gli agenti hanno fatto una terza perquisizione in un residece di Miramare, trovando però solo qualche grammo di “maria” e quindi il prorietario è stato segnalato come assuntore. Tutto il materiale e il denaro è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato poi giudicato per direttissima nella mattina di oggi, con il giudice che ha accettato i termini di difesa fissando il processo all’11 aprile.