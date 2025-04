Polo Avicolo Fileni in Valmarecchia, la Regione approva la costituzione della commissione

RIMINI. La Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato oggi la costituzione della commissione sul Polo Avicolo Fileni di Maiolo, un organo richiesto con forza dai cittadini della Valmarecchia che finalmente potrà iniziare il suo lavoro. «Oggi con l’approvazione della costituzione della commissione è stato fatto un importante passo avanti riguardo una richiesta che in primis avevo portato avanti quando ancora ero sindaca di Santarcangelo nella precedente giunta dell’Unione di Comuni Valmarecchia, richiesta sollecitata in più battute anche dal consiglio dell’Unione e da tante cittadine e cittadini del comitato», così commenta la consigliera regionale Alice Parma (Pd). «Ringrazio la Giunta Regionale», aggiunge, «per la collaborazione e il lavoro su questo tema, di fondamentale importanza per tutta la Valmarecchia, che sin dai primi giorni della mia elezione ho voluto portare avanti. Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a monitorare la situazione insieme alle istituzioni del territorio cercando di far partire i monitoraggi richiesti nel più breve tempo possibile».