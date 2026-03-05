Poggio Torriana, i Carabinieri trovano i sette computer rubati alla scuola primaria

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno restituito alla scuola primaria di Camerano, nel comune di Poggio Torriana, sette personal computer rinvenuti all’interno di un veicolo risultato provento di furto.

I dispositivi informatici erano stati rubati nella notte del 24 febbraio 2026 dall’Istituto: ignoti si erano introdotti nottetempo nel plesso scolastico rompendo una porta antipanico situata sul retro dell’edificio dopo aver forzato il cancello della recinzione perimetrale. Dalle aule didattiche, dall’aula insegnanti e dall’ufficio dei collaboratori scolastici erano stati, quindi, sottratti i pc, strumenti fondamentali per le attività didattiche quotidiane. A seguito del furto, la Dirigente Scolastica aveva formalizzato la denuncia presso la Stazione Carabinieri di Villa Verucchio.

Alcuni giorni fa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ad un equipaggio veniva segnalata da un cittadino la presenza di una vettura sospetta parcheggiata in strada: i militari verificavano che il veicolo era oggetto di furto consumato a Poggio Torriana il 24 febbraio. Il successivo controllo degli interni del veicolo, faceva rinvenire i dispositivi informatici. Il veicolo è stato restituito al proprietario e i computer alla comunità scolastica.

La riconsegna ufficiale dei portatili da parte dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna all’Istituto Primario si è tenuta nella giornata di ieri, un momento vissuto con grande partecipazione da alunni e personale scolastico.