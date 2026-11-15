Poggio Torriana. Bmw va dritto e finisce sopra la rotonda: illeso il conducente

Un incidente rocambolesco, per fortuna senza conseguenze fisiche per il conducente della Bmw X1. È quanto accaduto oggi intorno alle 13 lungo la Santarcangiolese, a Poggio Torriana, all’altezza della rotatoria nei pressi dello stabilimento della Top Automazioni. Per cause ancora in corso di accertamento, un 20enne, diretto verso Santarcangelo, una volta arrivato alla rotonda ha proseguito diritto, abbattendo la segnaletica e terminando la sua corsa contro il manufatto al centro della rotatoria. Il ragazzo è uscito illeso. Sul posto carabinieri e polizia locale per i rilievi.