Pnrr, il bilancio della Provincia di Rimini

RIMINI. Pnrr: tempo di bilanci per la Provincia di Rimini.

«Chiusi i termini della proroga per il completamento e l’attuazione degli obiettivi fissati (31 agosto), possiamo tracciare un quadro di sintesi di quello che ha rappresentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la Provincia di Rimini», spiega in una nota il presidente Jamil Sadegholvaad. «Facciamo il punto sull’attuazione degli interventi collegati al PNRR, in relazione agli ambiti di competenza diretta dell’ente (Edilizia scolastica e Digitale) e al ruolo di supporto svolto nei confronti del territorio (Stazione Unica Appaltante). Per quanto concerne l’edilizia scolastica, la Provincia di Rimini ha raggiunto il target per sei finanziamenti PNRR, di cui due totalmente nuovi e quattro per progetti “in essere”, attivati con altre modalità di finanziamento (nello specifico, due finanziamenti finalizzati ad un’unica opera erano stati attribuiti con decreto del MIUR in ambito di mutui BEI 2019, mentre gli altri due erano stati attribuiti nell’ambito del II Piano per Province e Città Metropolitane). Questi sei finanziamenti per complessivi 10,5 milioni di euro, composti da fondi PNRR per quasi 10 milioni e da fondi Foi (Fondo per l’avvio di opere indifferibili) per oltre 500 mila euro, a cui la Provincia ha aggiunto circa 3,5 milioni di euro di risorse proprie, concernono nello specifico i seguenti progetti: la demolizione e ricostruzione della palazzina che ospita a Rimini la succursale dell’I.P.S.I.A. “L.B. Alberti” (due finanziamenti PNRR per complessivi 1,52 milioni di euro), la realizzazione di nuove aule del Polo scolastico Colonnella (3,5 milioni da fondi PNRR, a cui si sommano FOI e risorse proprie per complessivi 5,65 milioni di euro), l’adeguamento sismico dei corpi “B” ed “E” del Liceo “Einstein” di Rimini (2,33 milioni da fondi PNRR a cui vanno aggiunti fondi FOI e risorse proprie per complessivi 3,38 milioni di euro), la demolizione e ricostruzione della palestra dell’I.S.I.S.S. “T. Guerra” di Novafeltria (due finanziamenti PNRR per complessivi 2,6 milioni di euro). In tema di digitalizzazione, la Provincia di Rimini ha promosso e coordinato un piano finanziato dal PNRR, denominato Progetto Digital, con 4,2 milioni di euro per la digitalizzazione degli enti locali del territorio. Il progetto ha sviluppato un modello di cooperazione territoriale tra pubblico e privato per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, coinvolgendo l’Unione Valconca e 14 Comuni (Montegridolfo, Mondaino, Saludecio, Morciano di Romagna, Gemmano, Montefiore Conca, Montescudo-Montecolombo, Sassofeltrio, San Clemente, Verucchio, Poggio-Torriana, Pennabilli, Maiolo e Montecopiolo), cui si è aggiunto San Giovanni in Marignano, ma solo per la parte infrastrutturale. Il risultato è un sistema informativo condiviso che collega la Provincia e gli enti, uniformando tecnologie e processi delle amministrazioni aderenti e ponendo le basi per servizi digitali sempre più efficienti. La Provincia ha seguito sia le attività amministrative, dalle procedure alla rendicontazione, sia quelle tecniche, dalla progettazione delle infrastrutture alla configurazione di reti e sistemi per complessivi 162 progetti, tutti realizzati. Il progetto prosegue con la manutenzione e l’evoluzione del sistema condiviso, coordinate dalla Provincia per assicurare continuità ai servizi degli enti aderenti»

«Infine», aggiunge il presidente, «, a questi finanziamenti che, complessivamente ammontano a 14 milioni di euro, si aggiunge un elemento per noi qualitativo, il cui carattere amministrativo è stato molto importante e ha avuto un’indubbia rilevanza quantitativa per i Comuni del nostro territorio: la Provincia ha svolto gare PNRR per conto dei Comuni e altri Enti, mettendo a disposizione competenze tecniche e amministrative specialistiche a supporto degli Enti che ne hanno fatto richiesta. Grazie alla Stazione Unica Appaltante (SUA), sono state svolte 48 gare per i Comuni della provincia, a partire dal 2022, per un importo complessivo pari a 55.354.000 euro».