Pippo Baudo, l’ultimo compleanno a Riccione, addio al grande presentatore

RICCIONE. Pippo Baudo si è spento oggi a 89 anni. Il gGrande presentatore, monumento della televisione italiana e amico della Romagna, era nato il 7 giugno 1936 a Militello (Catania). L’ultimo compleanno (il 7 giugno di quest’anno) lo ha festeggiato a Riccione. Al locale Samsara aveva incontrato Claudio Cecchetto, vecchio amico che quel giorno festeggiava, guarda caso, anche il compleanno del figlio Jody. Tra i tanti messaggi di oggi anche quello di Laura Pausini: «Mi ha cambiato la vita». Baudo infatti la scelse tra le voci nuove al Festival di Sanremo del 1993, dando così inizio alla fantastica carriera della cantante romagnola.

