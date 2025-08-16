Pippo Baudo, l’ultimo compleanno a Riccione, addio al grande presentatore

  • 16 agosto 2025
Da sinistra Pippo Baudo, Jody e Claudio Cecchetto al Samsara di Riccione il 7 giugno scorso

RICCIONE. Pippo Baudo si è spento oggi a 89 anni. Il gGrande presentatore, monumento della televisione italiana e amico della Romagna, era nato il 7 giugno 1936 a Militello (Catania). L’ultimo compleanno (il 7 giugno di quest’anno) lo ha festeggiato a Riccione. Al locale Samsara aveva incontrato Claudio Cecchetto, vecchio amico che quel giorno festeggiava, guarda caso, anche il compleanno del figlio Jody. Tra i tanti messaggi di oggi anche quello di Laura Pausini: «Mi ha cambiato la vita». Baudo infatti la scelse tra le voci nuove al Festival di Sanremo del 1993, dando così inizio alla fantastica carriera della cantante romagnola.

sul Corriere Romagna in edicola domani un ampio servizio

