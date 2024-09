Piove ancora forte in Romagna. Allagamenti sul litorale di Rimini, ristagni d’acqua nei campi, fiumi osservati speciali

Ancora disagi in Romagna per il maltempo a causa dell’intensa perturbazione che sta interessando il territorio. Dopo le precipitazioni intense di martedì 17 settembre 2024, anche oggi la situazione meteo resta complicata. Continua a essere molto mosso il mare, con mareggiate che hanno provocato allagamenti in alcuni stabilimenti balneari a Rimini, mentre a Cesenatico così come nella zona verso Cesena (dove nella serata di ieri, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata precauzionalmente chiusa l’entrata autostradale in direzione Bologna, a causa delle forti piogge) e Forlì sui terreni impregnati si registrano ristagni d’acqua. Problemi per fossi e canali piccoli che non riescono a smaltire la pioggia caduta. Allagati anche alcuni sottopassi. Restano osservati speciali i fiumi (il Sillaro a Castel San Pietro ha superato la soglia gialla) anche se per ora non sono segnalate criticità.