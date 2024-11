Pietracuta, investito e ucciso sulla Marecchiese un 48enne di Santarcangelo

PIETRACUTA. Incidente mortale sulla Marecchiese, dove intorno alle 18.30 ha perso la vita un 48enne di Santarcangelo. L’automobilista che l’ha investito è in stato di choc. La tragedia a Pietracuta di San Leo in un tratto della Marecchiese poco illuminato ma comunque ad intervallato da attraversamenti pedonali. Al momento non è chiaro se il 48enne fosse sulle strisce oppure avesse tagliato la strada a scorrimento veloce in un punto senza strisce pedonali. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Novafeltria.