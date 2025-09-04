Piantato un fico a Venezia per Federico Fellini e Tonino Guerra

Lo scorso 3 settembre al Lido di Venezia, nell’ambito dell’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, è stato piantato un albero di fico nel giardino del Palazzo del Cinema. Lo scopo? Ricordare i due artisti romagnoli che grazie alla loro collaborazione hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale. L’iniziativa rientra nel progetto “Foresta a Venezia”, promosso dal comitato omonimo per valorizzare i giardini della città.

«La città è felice di essere presente quando si trattano temi legati alla storia del territorio e all’arte – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin – e ci auguriamo arrivino altri alberi per creare insieme un parco artistico ambientale».

Il fico piantato al Lido è il clone dell’esemplare custodito nel giardino di Pennabili, nell’Orto dei Frutti Dimenticati creato da Tonino Guerra nel 1990. A metterlo a dimora sono stati la presidente del comitato Laura Viviani e il vicepresidente Piero Pellegrini.