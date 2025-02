“Pescare show”: il paradiso dei pescatori alla fiera di Rimini

Da domani, venerdì 7, e fino a domenica 9 febbraio il quartiere fieristico di Rimini ospita per la prima volta Pescare Show, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla pesca sportiva, nautica da diporto e outdoor. In fiera le ultime novità di prodotto del settore e le aree speciali dedicate a dimostrazioni live, convegni, approfondimenti per una passione che in Italia conta circa 2 milioni di praticanti, di cui oltre 196.819 soci di associazioni di pesca sportive, di cui 148.728 considerando solo i tesserati per la pesca di superficie (dati FIPSAS 2024).