Pescare Show 2025: una nuova edizione tra Rimini e Napoli

Il 2025 porta grandi novità per gli appassionati di pesca. Pescare Show, il salone organizzato da Italian Exhibition Group (IEG) e dedicato alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e all’outdoor, si terrà per la prima volta presso la Fiera di Rimini dal 7 al 9 febbraio 2025, ampliando l’offerta per un pubblico sempre più appassionato e numeroso. Con quattro padiglioni e un’ampia area per attività esperienziali, tra cui le piscine esterne del quartiere fieristico, l’evento offrirà un’immersione totale in una delle passioni outdoor più amate in Italia. Successivamente, Pescare Show farà tappa a Napoli dal 21 al 23 marzo 2025, nella sua seconda edizione presso la Mostra d’Oltremare.

L’edizione 2025 segna un ulteriore arricchimento delle partnership, consolidando le collaborazioni con realtà di spicco come FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva), EFFA (European Fly Fishing Association), ASSO.N.A.T., Italian Fishing TV e H2O Magazine. Si aggiungono inoltre nuove partnership con: IGFA (International Game Fish Association), promotrice di pratiche di pesca responsabili; Inside Fishing, organizzatrice di eventi legati alla pesca con esche artificiali; IFTA (Italian Fly Tiers Association), dedita alla diffusione del Fly Tying; Spey Band, riferimento per lo Spey Casting in Italia; Club Nautico di Rimini, partner attivo in eventi come il XXI Trofeo Città di Rimini; FIPO (Federazione Italiana Produttori Operatori articoli pesca sportiva).

Inoltre, i media partner internazionali Angling International e Tackle Trade World contribuiranno a dare visibilità all’evento a livello globale.

Tra gli eventi più attesi della tappa di Rimini, ci sono le premiazioni degli AZZURRI FIPSAS – Medaglie 2024, che si terranno l’8 febbraio. Durante la cerimonia, oltre 300 atleti saranno celebrati per i traguardi raggiunti, tra cui 318 medaglie conquistate nel 2024, frutto di successi nazionali e internazionali. In programma anche le premiazioni del trofeo Amo d’Oro FIPO 2024, che riconosce i migliori pescatori di mare e acque interne.

Pescare Show Rimini punta a offrire un evento completo, rivolto sia agli appassionati sia ai professionisti del settore. Oltre alle ultime novità in termini di attrezzature, abbigliamento e accessori per la pesca, saranno protagoniste le anteprime della nautica da diporto, dalle imbarcazioni alla motoristica, fino all’elettronica di bordo.

Non mancheranno spazi dedicati ai viaggi da pesca, con agenzie e lodge specializzati che presenteranno le migliori destinazioni, in Italia e all’estero. Saranno inoltre organizzate attività nelle aree esperienziali, dimostrazioni pratiche, talk con esperti, e incontri con influencer e ambasciatori del settore.