Pesca e caro gasolio: via libera del Ministero al contributo per le imprese ittiche

Ossigeno per i lavoratori del comparto pesca. Legacoop Romagna e Legacoop Estense prendono atto con soddisfazione della pubblicazione da parte del Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) del decreto con il quale vengono individuate le modalità di attuazione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese ittiche. Da quanto appreso, sarà così possibile procedere con l’assegnazione delle risorse del credito d’imposta a oltre 1.900 pescatori. Dai primi calcoli, i beneficiari riceveranno l’intero 20% della spesa.

«Si tratta di un atto importante - commentano i presidenti delle due associazioni, Paolo Lucchi e Paolo Barbieri - che fa seguito all’iniziativa congiunta delle cooperative associate a Legacoop Romagna e Legacoop Estense, insieme ai Comuni della costa dell’Emilia Romagna (Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cesenatico, Cervia, Goro, Ravenna Rimini, ai quali si sono aggiunti i Comuni di Comacchio e Misano Adriatico), per sbloccare la situazione di stallo che ha impedito fino ad oggi alle imprese del settore di usufruire di un beneficio vitale in questa fase complessa. Un provvedimento che denota attenzione ed ascolto da parte del Ministro Lollobrigida, destinatario della richiesta da parte di Comuni, cooperative e pescatori».

«Ci auguriamo - concludono Lucchi e Barbieri - che si tratti del primo passo per dare risposta alle giuste istanze poste dai Comuni e dalle cooperative e che porti ad una estensione del credito d’imposta e all’istituzione di un tavolo di confronto territoriale col Ministero e la Regione per mettere in campo tutte le misure possibili per la salvaguardia e la crescita del settore».