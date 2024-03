Persona investita da un treno tra Pesaro e Rimini, disagi alla circolazione ferroviaria in Romagna, l’incidente in prossimità di Cattolica

Circolazione ferroviaria rallentata stamane tra Ancona e Bologna in seguito all’investimento di una persona avvenuto alle 4.45 tra Pesaro e Rimini. «La circolazione dei treni viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario - spiega Trenitalia -. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:35) ha registrato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti».

Graduale ripresa

Dalle ore 8:30 sulla linea Rimini - Ancona la circolazione ferroviaria, precedentemente fortemente rallentata in prossimità di Cattolica per l’investimento di una persona, è in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti da parte delle autorità competenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti da 40 a 120 minuti per 5 treni Alta Velocità e 5 Regionali.