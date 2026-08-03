Per l’aeroporto di Rimini il secondo migliore luglio di sempre: “Oltre 113mila passeggeri, la Polonia primo mercato internazionale”

L’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” chiude luglio 2026 con 113.466 passeggeri, un tasso di riempimento complessivo del 91% - con il collegamento per Kaunas al livello record del 98% - e una crescita del 72% rispetto ai 65.973 passeggeri dello stesso mese del 2025.
“Si tratta del secondo miglior luglio di sempre - si legge in una nota - preceduto soltanto dai 131.211 passeggeri del luglio 2011, e del quarto miglior mese assoluto nella storia dello scalo. Dopo il miglior giugno di sempre, chiuso con 101.124 passeggeri, il Fellini supera quota 100 mila per il secondo mese consecutivo, un risultato che non si verificava dal 2011. Rispetto a giugno, luglio registra 12.342 passeggeri aggiuntivi, pari a un incremento del +12,2%. Nei primi sette mesi del 2026 lo scalo ha movimentato complessivamente 326.878 passeggeri, contro i 232.419 dello stesso periodo del 2025: una crescita del +40,6%, equivalente a 94.459 passeggeri in più”.