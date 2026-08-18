Per il Papa il coro di chiesa più grande mai visto a Rimini. Parte il volantinaggio con le info

RIMINI. Sarà il coro più grande che si sia mai visto a Rimini. Per la messa di Papa Leone XIV al porto, nel pomeriggio di sabato, la Diocesi riminese ha voluto infatti riunire e coinvolgere tutti i cori del territorio, da quelli più strutturati fino ai gruppi più piccoli. Ne è nata una compagine “senza precedenti”, composta da 650 coristi e 115 musicisti. Insieme ai tecnici, si superano le 800 persone: la più anziana ha 85 anni, i più giovani neanche 14. “È, a tutti gli effetti, il più grande coro che abbia mai cantato e suonato insieme per una liturgia nella Diocesi di Rimini”, si sottolinea dalla Chiesa riminese. Un coro così grande sarà coordinato da sette direttori (Alessandro Pari, Barbara Gobbi, Filippo Maria Caramazza, Filippo Marsciani, Lorenzo Brancaleoni, Loris Tamburini e Mattia Gherardi). L’orchestra invece, formata per lo più dai musicisti della EYOS, l’orchestra giovanile del liceo Einstein di Rimini, sarà diretta dal maestro Davide Tura. Le prove vanno avanti da settimane, prima nella chiesa di San Nicolò al Porto e ora anche in Cattedrale. “Non è un concerto: è la Chiesa di Rimini che canta”, afferma Filippo Marsciani, coordinatore del progetto. All’insegna dell’ecumenismo sarà anche il coro che accompagnerà l’incontro con Papa Leone XIV in Basilica. Qui sarà presente infatti, il Coro internazionale San Nicola, nato 14 anni fa e formato da cantori italiani, ucraini e russi. Per consentire gli allestimenti necessari alla visita del Pontefice, la Cattedrale di Rimini sarà chiusa al pubblico da domani mattina, mercoledì 19 agosto. È partita questa mattina porta a porta la distribuzione del volantino predisposto dal Comune di Rimini in vista della visita papale, con l’obiettivo di fornire direttamente a cittadini e operatori economici tutte le informazioni utili per l’evento in particolare su viabilità e modalità per assistere agli appuntamenti del Pontefice in città.

Tramite QR code, il volantino rimanda anche al sito del Comune di Rimini dove si possono trovare le indicazioni complete. La distribuzione riguarda le abitazioni e le attività economiche del centro storico e di marina centro, nelle aree maggiormente interessate dal percorso della visita e dalle modifiche alla circolazione. Il volantino sarà inoltre disponibile all’Urp, negli uffici Iat e in altri punti informativi cittadini. A supporto dell’attività sono impegnati 20 volontari di Protezione civile. Il volantino ricorda le tappe della visita papale, come il passaggio dall’Arco di Augusto al Tempio Malatestiano e la messa nell’area del porto. Si sollecita inoltre a programmare gli spostamenti con anticipo e utilizzare preferibilmente i mezzi pubblici: il treno è il mezzo consigliato per raggiungere la zona dell’evento. Sono inoltre disponibili le linee di bus e il Metromare. Non sono invece previste navette per piazzale Boscovich. Per accedere al piazzale Boscovich e alla spiaggia libera è obbligatorio essere muniti di pass, altrimenti si può seguire la celebrazione dalla Rotonda Lucio Battisti grazie al maxischermo (fino al raggiungimento della capienza consentita). La Diocesi spiega di aver ricevuto oltre 6.000 richieste di pass. Già esaurite inoltre le t-shirt bianche realizzate come ricordo della giornata. Il Comune di Rimini invita quindi cittadini, operatori e visitatori a consultare il materiale informativo e i canali ufficiali del Comune per “arrivare preparati alla giornata di sabato, caratterizzata da un importante afflusso di persone e da un articolato dispositivo di sicurezza, mobilità e accoglienza”.