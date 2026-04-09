Pennabilli, tragedia nella vasca idromassaggio: morte cerebrale per il 12enne

Sono purtroppo svanite le speranze per il giovane di appena 12 anni che la mattina della domenica di Pasqua è stato vittima di un tragico incidente in un centro benessere a Pennabilli. È stata infatti dichiarata la morte cerebrale del 12enne, che dopo essere stato risucchiato dal bocchettone della vasca, non aveva mai ripreso conoscenza. Il ragazzino, arrivato dall’Ascolano per trascorrere le vacanze di Pasqua in zona con i genitori e gli zii, stava giocando nella piscina idromassaggio della struttura. Un’immersione come tante, in un punto dove l’acqua è alta circa un metro, che però si è trasformata in una trappola. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato risucchiato dal bocchettone che aziona i getti, la cui forza aspirante lo ha bloccato sul fondo senza lasciargli scampo.