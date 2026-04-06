Pennabilli, in rianimazione il ragazzino risucchiato dal bocchettone. Piscina sotto sequestro

PENNABILLI. Si prega e si spera per il dodicenne coinvolto in un drammatico incidente ieri mattina in un hotel di Pennabilli. I carabinieri di Novafeltria stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e hanno ufficialmente posto la piscina sotto sequestro. Il provvedimento si è reso necessario per permettere ai tecnici e ai periti di esaminare nel dettaglio il sistema di aspirazione e il bocchettone che ha intrappolato il dodicenne.

Il ragazzino, arrivato dall’Ascolano per trascorrere le vacanze di Pasqua in zona con i genitori e gli zii, stava giocando nella vasca idromassaggio della struttura. Un’immersione come tante, in un punto dove l’acqua è alta circa un metro, che però si è trasformata in una trappola. Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, il dodicenne sarebbe stato risucchiato dal bocchettone che aziona i getti, la cui forza aspirante lo ha bloccato sul fondo senza lasciargli scampo.

Nonostante il panico, la reazione del personale e dei parenti è stata immediata: l’impianto è stato spento permettendo di liberare il giovane dalla morsa della pressione idraulica.

Tuttavia è rimasto sott’acqua per molto tempo. Quando è riemerso, il 12enne era privo di sensi e senza battito cardiaco. Solo il massaggio cardiaco prolungato e le prime manovre di rianimazione sul posto hanno permesso al suo cuore di ripartire, prima del trasferimento d’urgenza in eliambulanza.

Il giovane si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.