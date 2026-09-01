Pennabilli, furto in convento durante la visita del Papa: sfondate le porte e rubati oggetti liturgici di pregio

Furto al convento di Pennabilli nel giorno della visita di Papa Leone XIV. Venerdì 4 settembre alle 8, presso il Convento dei Servi di Maria, il Vescovo Domenico Beneventi, presiederà la celebrazione eucaristica. La Messa intende esprimere la concreta vicinanza della Chiesa locale a padre Wandile, alla comunità dei Servi di Maria e a tutti i fedeli legati al convento, a seguito del grave furto con scasso e dei pesanti danneggiamenti subiti dallo storico edificio lo scorso 22 agosto.

I fatti risalgono alla mattinata di sabato 22 agosto quando, mentre la diocesi era raccolta per accogliere la visita di Papa Leone XIV, e padre Wandile si trovava in Basilica insieme al clero locale, ignoti si sono introdotti nella struttura. Al suo rientro, intorno alle 12, il religioso ha notato diverse porte spalancate e luci accese nei vari ambienti. Dopo un immediato confronto con il confratello don Alessandro, è stato allertato l’intervento della Polizia.

Il sopralluogo effettuato dagli agenti ha confermato un bilancio pesante: nove porte sfondate e numerosi locali messi a soqquadro. Tra questi, l’Ufficio d’Amministrazione – dove sono custoditi cassa e documenti di gestione – e l’Archivio storico sovrastante, all’interno del quale è stato forzato un armadio blindato in ferro. Dai primi rilievi risultano sottratti diversi oggetti liturgici di pregio, tra cui un ostensorio e alcuni calici; l’esatta quantificazione dei danni e degli ammanchi sarà definita a seguito della verifica d’inventario.

Particolarmente grave l’episodio che ha interessato la cappella adibita alle celebrazioni feriali: i malviventi hanno asportato il tabernacolo portatile, poi ritrovato abbandonato all’esterno del complesso con le ostie consacrate ancora al suo interno. Un gesto che ha destato profondo sconcerto e turbamento nella comunità e in tutta la diocesi.