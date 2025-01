Pennabilli, Elisabetta Belloni alla corte di Ursula von der Leyen

Dai servizi segreti italiani alla “corte” del parlamento europeo. Elisabetta Belloni è stata nominata consigliera di Ursula von der Leyen.

Classe 1958, nata a Roma, Belloni ha chiare origini di Pennabilli da dove viene la sua famiglia e dove conserva ancora una casa.

Belloni a Bruxelles affiancherà la presidente della Commissione europea nell’ambito del servizio di consulenza Idea (Inspire, debate, engage and accelerate action, ndr) e, accanto al segretariato generale della commissione, formerà una squadra di professionisti dedicati al progetto.

Parola d’ordine? Fornire “idee innovative e uno spazio per la ricerca interdisciplinare e la collaborazione sulle priorità fondamentali”. Tra i temi da trattare geopolitica, Green Deal, innovazione tecnologica, ma anche competitività europea e economia sociale di mercato. Quanto al reclutamento, il governo italiano ha precisato di non aver giocato alcun peso, visto che la nomina spetta in via esclusiva alla commissione e al suo presidente. Avrà un contratto iniziale di due anni, rinnovabile, per un massimo di 220 giorni lavorativi all’anno.

Diplomatica in pensione, Belloni vanta una lunga carriera, a partire da una serie di incarichi di tutto rilievo, nelle ambasciate italiane all’estero, sino ai ruoli di prestigio ricoperti all’interno del ministero degli Esteri poi culminati nella nomina a segretaria generale della Farnesina. Promossa ambasciatrice nel 2014, è giunta fino al ruolo di capo di gabinetto del ministro degli Esteri. Un curriculum, il suo, a cui dal 2021 e sino alla metà del gennaio scorso si è aggiunto il ruolo di direttrice del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), vale a dire il cuore dell’intelligence italiana. La notizia della sua uscita di scena dai servizi segreti, a inizio 2025, era arrivata come un fulmine a ciel sereno, facendo scatenare gossip e voci di corridoio, che davano per deteriorati i suoi rapporti sia con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano sia con il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. Ora però si apre una nuova rotta, come Chief diplomatic adviser della von der Leyen, ovvero consigliera diplomatica speciale della presidente della Commissione europea. Per definire i dettagli della nomina, Belloni è attesa a Bruxelles all’inizio della prossima settimana.