Pennabilli, comunicata la morte del 12enne incastrato nell’idromassaggio: disposta la donazione degli organi

Non ce l’ha fatta il bambino di 12 anni rimasto incastrato il giorno di Pasqua nel bocchettone della vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli. Ieri pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale mentre nella notte, come confermato dall’Ausl questa mattina, i medici hanno comunicato il decesso del giovane. Sull’accaduto indaga la Procura che ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, la cui ipotesi di reato ora muterà da lesioni gravissime a omicidio colposo. Da quanto trapela sul corpo del 12enne sarà disposta l’autopsia. I genitori hanno dato il via libera alla donazione degli organi.