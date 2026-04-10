Pennabilli, comunicata la morte del 12enne incastrato nell’idromassaggio: disposta la donazione degli organi

Domenica il 12enne, in vacanza con i genitori e gli zii, stava giocando ad immergersi nella vasca idromassaggio della spa, in un punto dove l’acqua era alta circa un metro. Mentre si trovava in immersione, il ragazzino è stato letteralmente risucchiato dall’impianto, rimanendo bloccato sul fondo. L’allarme è stato immediato. I familiari che si trovavano a pochi passi da lui e il personale della struttura hanno compreso subito la gravità della situazione. Con prontezza, l’impianto è stato spento per interrompere il flusso di aspirazione, manovra che ha permesso di liberare il corpo del giovane e riportarlo a galla. Tuttavia, il tempo trascorso in apnea era già stato troppo lungo: al momento dell’estrazione, il 12enne era privo di sensi e il suo cuore aveva smesso di battere. Si è così dato immediatamente il via alle manovre di rianimazione d’emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono giunti poi gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, che hanno proseguito le operazioni di rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di stabilizzare il 12enne. Dopo lunghi e drammatici minuti il battito è ripreso, ma il quadro clinico è rimasto grave. Vista la situazione disperata, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Ravenna. Purtroppo, le speranze di un miracolo si sono spente nel pomeriggio di ieri, quando i medici hanno accertato la morte cerebrale del ragazzo.