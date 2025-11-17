Pennabilli, cinque escursionisti dispersi nell’oscurità: salvati nella notte

Un’escursione pomeridiana intrapresa da cinque persone provenienti da Rimini, un adulto e quattro adolescenti, ha rischiato di trasformarsi in una bruttissima avventura nella serata di sabato, 15 novembre, nei boschi del Comune di Pennabilli. L’intervento tempestivo del Nucleo Carabinieri Forestale di Sant’Agata Feltria e della Protezione Civile locale ha garantito il salvataggio degli escursionisti, tutti illesi.

Intorno alle 20 di sabato sera, un gruppo di escursionisti che si erano avventurati tra i boschi di Pennabilli ha perso l’orientamento a causa dell’improvviso calo della visibilità, dovuto al sopraggiungere di una fitta nebbia ed all’oscurità. Nonostante fossero equipaggiati con strumentazione gps, le difficili condizioni ambientali hanno disorientato i cinque durante la loro permanenza tra i sentieri boschivi.

Fortunatamente, il gruppo è riuscito a raggiungere autonomamente il “Bivacco Rifugio Fontanelle”, da dove hanno immediatamente contattato il 112.

La Centrale Operativa Carabinieri ha risposto con prontezza, allertando il Nucleo Carabinieri Forestale di Sant’Agata Feltria, che ha avviato le operazioni di ricerca e soccorso.

Le condizioni del territorio, caratterizzate da un manto stradale dissestato e dalla visibilità quasi nulla, hanno reso l’intervento dei militari dell’Arma particolarmente arduo, rendendo necessario il coinvolgimento immediato della Protezione Civile di Pennabilli, coordinata dal sindaco. L’azione congiunta ha consentito la messa a disposizione mezzi idonei al raggiungimento dell’area interessata, nonché un supporto logistico cruciale per facilitare l’accesso e l’intervento dei Carabinieri Forestali nelle zone impervie.

Una volta raggiunti, i cinque escursionisti sono stati assistiti e sono state verificate le loro condizioni di salute, fortunatamente senza riscontrare criticità sanitarie particolari. Tranquillizzati dal personale intervenuto, l’adulto ed i quattro adolescenti sono stati riaccompagnati in sicurezza alla loro autovettura, concludendo con successo un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. L’efficacia della risposta coordinata tra Forze dell’Ordine e Protezione Civile si è rivelata determinante.