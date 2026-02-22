Pennabilli, 36enne parte per una camminata ma cade e muore

PENNABILLI. Esce per una camminata ma cade e muore. Tragedia nei boschi attorno a Pennabilli. Un 36enne era uscito ieri mattina per una passeggiata per sentieri. L’ultimo contatto telefonico lo ha avuto attorno a mezzogiorno. Da quel momento più nulla. In serata è scattato l’allarme e con esso il piano di emergenza: sono state avviate le ricerche ma nonostante il dispiegamento di mezzi e persone impegnate nel soccorso solo nel corso della nottata, grazie all’utilizzo di un elicottero, munito di una termocamera, è stata accertata la presenza di un corpo in un tratto di difficile accesso. Questa mattina il cadavere del 36enne è stato recuperato. La morte, dai primi accertamenti, è sopraggiunta a causa di una caduta accidentale.