Pennabilli, 36enne parte per una camminata ma cade e muore

Rimini
  • 22 febbraio 2026
Alcuni dei mezzi impegnati per le ricerche del 36enne nella piazza principale di Pennabilli
Alcuni dei mezzi impegnati per le ricerche del 36enne nella piazza principale di Pennabilli
Pennabilli, 36enne parte per una camminata ma cade e muore
Pennabilli, 36enne parte per una camminata ma cade e muore

PENNABILLI. Esce per una camminata ma cade e muore. Tragedia nei boschi attorno a Pennabilli. Un 36enne era uscito ieri mattina per una passeggiata per sentieri. L’ultimo contatto telefonico lo ha avuto attorno a mezzogiorno. Da quel momento più nulla. In serata è scattato l’allarme e con esso il piano di emergenza: sono state avviate le ricerche ma nonostante il dispiegamento di mezzi e persone impegnate nel soccorso solo nel corso della nottata, grazie all’utilizzo di un elicottero, munito di una termocamera, è stata accertata la presenza di un corpo in un tratto di difficile accesso. Questa mattina il cadavere del 36enne è stato recuperato. La morte, dai primi accertamenti, è sopraggiunta a causa di una caduta accidentale.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui