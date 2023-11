Pedopornografia, ex prete di Rimini patteggia 4 mesi di reclusione

Ha patteggiato una pena di 4 mesi di reclusione e una multa di 1.100 euro (pena sospesa). Don Alberto Bastoni, ex sacerdote di 59 anni di Rimini, ha patteggiato la pena per detenzione di materiale pedopornografico. Il religioso era vice parroco nella Diocesi di Ascoli Piceno fino a maggio 2020, era stato poi allontanato.

Durante una inchiesta della Procura di Ancona, erano stati scoperti una foto e un video a sfondo sessuale, entrambi con un minore, nel suo computer. Bastoni, che ha espresso pentimento per i suoi errori, si è ora reintegrato nella società, secondo i suoi avvocati, Umberto Gramenzi e Simone Fioravanti.

Crisi lockdown

Il sacerdote riminese non aveva retto lo stress del lockdown, precipitando in una «depressione maggiore unipolare che gli aveva provocato un grave squilibrio mentale, umano e umorale che si è manifestato in comportamenti che hanno attirato una indagine da parte delle autorità competenti». Motivo per il quale nel 2020 era stato allontanato dalla Diocesi di Ascoli Piceno.