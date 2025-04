Pd, Petitti verso l’incarico di vice segretaria regionale Emilia-Romagna

FORLI’. Questa mattina, nel corso di un incontro a Forlì con la segretaria nazionale Elly Schlein, Luigi Tosiani, candidato unico per la riconferma come segretario regionale del PD Emilia-Romagna, ha annunciato che, in caso di sua elezione, nominerà la riminese Emma Petitti vice segretaria regionale.

«Il Pd lì dove deve essere: dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Oggi in presidio con Elly Schlein a Forlì, assieme alle forze sindacali, per difendere i posti di lavoro della Giuliani Arredamenti», scrive Tosiani postando una foto alla manifestazione sindacale.

Questo il commento invece della consigliera regionale Petitti. «Accolgo con emozione e responsabilità il ruolo affidatomi, grata per la fiducia di Luigi Tosiani. La campagna congressuale sarà un’opportunità per rafforzare ancora di più il PD, valorizzando pluralismo e unità. Con Luigi, lavoreremo per ampliare la partecipazione e affrontare temi chiave: lavoro, diritti, ambiente, pace e lotta alle diseguaglianze. La nostra visione è chiara: un PD che ascolta, costruisce e non lascia indietro nessuno, che sfida la destra sulla questione sociale. In questo contesto il primo maggio assume ancora più importanza, come simbolo del nostro impegno per i referendum su lavoro e cittadinanza. Difendere il lavoro e riconoscere la cittadinanza a chi contribuisce al Paese non è solo una questione giuridica, ma una scelta di civiltà. Ora, uniti a sostegno di Elly Schlein e del Partito Democratico. Con passione e coraggio, costruiremo un’Italia più giusta e democratica».