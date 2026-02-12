Pd, Gnassi commissario a Fermo

RIMINI. A seguito della situazione determinatasi nella Federazione di Fermo, rimasta da tante settimane senza guida politica, la segretaria del Pd Elly Schlein ha deciso di nominare
il deputato Andrea Gnassi commissario della Federazione PD di Fermo. Con l’acquisizione del parere favorevole della Commissione Nazionale di Garanzia espresso questa mattina, gli organismi provinciali della Federazione PD di Fermo sono disciolti e tutte le funzioni assunte da Gnassi. A lui spetterà il compito di far ripartire l’attività politico/organizzativa della Federazione.