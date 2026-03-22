Paura a Fontanelle di San Leo: auto indietreggia e si ribalta nel giardino di una casa

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 12:00 di oggi in località Fontanelle di San Leo. Una famiglia di origini nigeriane, composta da marito, moglie e due figli piccoli, è rimasta coinvolta in un pauroso ribaltamento che ha tenuto con il fiato sospeso i residenti della zona.

La famiglia stava percorrendo un tratto in salita a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, la donna alla guida avrebbe avuto un problema nella gestione del cambio marcia. Il veicolo, perso il controllo, ha iniziato a indietreggiare per diversi metri lungo il pendio. La folle corsa in retromarcia è terminata contro la recinzione di un’abitazione: l’urto è stato così violento da abbattere la recinzione, con l’auto che è poi precipitata e si è ribaltata sul tetto all’interno del giardino sottostante.

I primi a prestare soccorso sono stati proprio i proprietari della casa e i vicini, allarmati dal forte boato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Novafeltria per mettere in sicurezza il mezzo ed estrarre i passeggeri dall’abitacolo, insieme ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della stessa compagnia per effettuare i rilievi di rito.

Nonostante il grande spavento e la spettacolarità dell’impatto, nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita, anche grazie al fatto che i due bambini erano correttamente assicurati ai loro seggiolini. I sanitari del 118, dopo le prime cure sul posto, hanno comunque disposto il trasferimento dell’intero nucleo familiare all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti più approfonditi, data la dinamica traumatica del sinistro.