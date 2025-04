Patto fra San Marino e Santarcangelo per valorizzare tipicità ed eccellenze enogastronomiche

SAN MARINO. «Lo scambio delle lettere d’intenti, siglate dal sindaco Filippo Sacchetti e dal Segretario di Stato a Territorio, ambiente e agricoltura Matteo Ciacci, dà il via a un lavoro congiunto che avrà l’obiettivo di mettere a sistema e valorizzare le tipicità e le eccellenze enogastronomiche, mediante lo scambio di buone pratiche, la condivisione di percorsi comuni e il potenziamento del legame tra i due territori». A dare la notizia è il Comune romagnolo. «Le azioni e i progetti che saranno via via messi a punto in maniera congiunta riguarderanno, in particolare, la tutela ambientale, l’agricoltura e la promozione dei prodotti locali»