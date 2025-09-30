Passione danza, la riminese Veronica Bagnolini vince un prestigioso premio a Miami

RIMINI. Ha conquistato un prestigioso riconoscimento negli Stati Uniti che l’ha consacrata “Miglior coreografa contemporanea”. Parliamo di Veronica Bagnolini, riminese doc e rappresentante della scuola “Aulòs Danza Rimini”. Questa artista classe 1996, è finita di recente sul podio a stelle e strisce, sbarcata oltreoceano assieme alla direttrice della scuola, Marilena Salvatore, e ai suoi allievi per vivere un’esperienza che ora aprirà per tutti nuove porte a livello internazionale.

Non è una prima volta assoluta, però, visto che la riminese allo stesso prestigioso concorso, il “Dance Open America”, che si tiene ogni anno a Miami, in Florida, si era già distinta nel 2024 grazie al “Miglior passo a due”.

Giovanissima e poliedrica, Bagnolini vanta numerose partecipazioni e collaborazioni artistiche come danzatrice e coreografa, e ha collezionato in pochi anni importanti riconoscimenti di prestigio in campo nazionale e internazionale, tra cui l’arrivo in finale, con il suo short film di danza “Balayé pour Toujours en Hommage à Edith Piaf”, all’Amarcort Film Festival nel novembre 2023; la vittoria al Parma Music Film Festival con il suo short film di danza “Balayé pour Toujours en Hommage à Edith Piaf” a Parma (settembre dello stesso anno).