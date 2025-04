Pasqua a Rimini, pagnotta batte colomba 3-1: “La richiesta è tripla”

Sono 246 le imprese artigiane del settore pasticceria e dolciario che in Provincia di Rimini sono all’opera per offrire a cittadini e imprese dell’accoglienza i prodotti della tradizione pasquale. Rappresentano un settore economico rilevante anche perché sono il 74,4% del totale di imprese impegnate nel settore. “I costi di approvvigionamento – dice Davide Cupioli, Presidente di Confartigianato Imprese Rimini – collegati a burro e cacao hanno avuto corposi rialzi dal secondo semestre 2024, con l’aggiunta in questi mesi invernali dell’impennata dei conti delle energie. I prezzi dei prodotti artigianali sono sostanzialmente stabili per quanto riguarda colombe e pagnotte. Registriamo la crescente preferenza per quest’ultima, le cui vendite sono il triplo rispetto alle colombe. In questi anni, segno anche del cambiamento demografico in corso, c’è l’impennata della domanda di pastiera che è diventato un dolce nazionale e non più solo legato alle tradizioni delle regioni del Sud”.