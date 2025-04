Parcheggiare a Rimini: l’area di via Cirene apre anche alle auto fino a giugno

Solo per alcune settimane, in attesa dell’estate, a Rimini una parte del parcheggio di Via Cirene verrà adibita anche alla sosta delle auto e non solo a quella dei motocicli. Una provvisoria destinazione, a partire da questi giorni e fino alla fine del mese di maggio, pensata per venire incontro alle esigenze di albergatori, ristoratori, attività commerciali e scuole della zona. I lavori di adeguamento sono in allestimento in questi giorni. Dopo questa fase provvisoria, richiesta e condivisa con gli operatori della zona, a giugno il parcheggio tornerà a essere destinato alla sola sosta dei veicoli a due ruote, come è accaduto per la scorsa estate. E’ stata inoltre rafforzata la segnaletica per indicare sulla via Tripoli l’accesso a questa area di parcheggio.