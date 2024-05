Parapiglia e rissa in Senato: coinvolto il riminese Marco Croatti, seduta sospesa VIDEO

Parapiglia nell’Aula del Senato tra Roberto Menia (FdI) e il senatore riminese dei 5 Stelle Marco Croatti con intervento dei colleghi dei due parlamentari e dei commessi per dividerli. Come riporta l’Ansa, la vice presidente Anna Rossomando ha sospeso la seduta per consentire il ritorno all’ordine. L’aula del Senato riprenderà quindi l’esame del ddl sul premierato alle 14, per concludersi alle 20, secondo quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo.

Tutti i gruppi di opposizione hanno minacciato di non rientrare in Aula se non fosse stato convocato un ufficio di presidenza che esamini e sanzioni i fatti che hanno portato alla sospensione della seduta. Il presidente ha accolto la richiesta e l’ufficio di presidenza sarà convocato in giornata.

Ad accendere gli animi è stato un vibrante intervento di Ettore Licheri (M5s), che si è rivolto ai senatori del centrodestra dicendo “voi siete Giorgia”. A quel punto sono iniziati gli scambi di insulti reciproci, dei quali dalla tribuna era difficile identificare gli autori.

Improvvisamente Menia è sceso precipitosamente verso il centro dell’emiciclo dirigendosi verso i banchi opposti, bloccato immediatamente dal questore Antonio De Poli che si trovava al centro avendo intuito che gli animi si stavano riscaldando. E’ allora scattato il senatore romagnolo di M5s Croatti verso Menia, a sua volta placcato dai colleghi. Immediatamente i commessi si sono frapposti ai contendenti.