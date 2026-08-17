Papa Leone XIV a Rimini: subito esaurite le magliette celebrative della Diocesi

Mancano sei giorni all’incontro con Papa Leone XIV a Rimini e, con l’avvicinarsi dell’appuntamento, cresce anche l’attesa in città e tra le comunità della Diocesi. Un segno semplice e immediato di questa attesa sono le t-shirt bianche realizzate dalla Diocesi in occasione della visita del Papa: 1.200 sono andate rapidamente a ruba, tanto che si è reso necessario procedere con una nuova stampa. Le magliette possono essere ritirate negli uffici della Diocesi (stessi orari di ritiro pass) e, nella giornata di sabato 22 agosto, anche al Porto, con un’offerta libera.

Intanto, a piazzale Boscovich, prosegue a ritmo sostenuto il lavoro di allestimento in vista della celebrazione. È ormai pronta anche la grande copia del Crocifisso di Giotto, che sarà collocata sull’altare nei prossimi giorni: un’opera di circa 3 metri per 4, pensata per accompagnare visivamente e spiritualmente il momento della celebrazione.

Continua inoltre, in questi giorni, la richiesta di pass da parte di singole persone desiderose di partecipare alla Messa con il Papa (superate le 6.000 richieste). Sono già stati riempiti i settori giallo e azzurro, così come tutte le 3.500 sedie predisposte per l’occasione e l’area attrezzata di Spiaggia Libera Tutti.

Tra le richieste arrivate in questi giorni c’è anche quella, particolarmente significativa, di un’intera famiglia americana, quella di Mark Freschi, attualmente in vacanza a Viserbella ospite di alcuni parenti. La famiglia, venuta a conoscenza della visita del Papa, ha manifestato il desiderio di non perdere questa occasione e di poter vivere insieme questo momento di festa e di fede.

E proprio nel segno della partecipazione e del servizio continua a crescere anche la disponibilità dei volontari. Sono state infatti circa 80 le nuove richieste di persone che hanno chiesto di poter dare una mano nell’organizzazione della visita. I termini per le iscrizioni erano ormai scaduti, ma davanti a tanto entusiasmo e a uno spirito di servizio così generoso, l’organizzazione ha scelto di accogliere con grande gioia le nuove disponibilità.