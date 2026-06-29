Papa Leone XIV a Rimini, mercoledì 1° luglio incontro con i volontari

Entra nel vivo il cammino della Chiesa di Rimini in preparazione alla visita di Papa Leone XIV, atteso in diocesi il prossimo 22 agosto.

Martedì 30 giugno alle ore 19, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presiederà la Santa Messa in Cattedrale

“Siamo molto felici di accogliere il Successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede. La sua presenza ci offrirà l’opportunità di rinnovare, insieme a lui, la nostra adesione alla volontà di Dio, la nostra unione con Gesù e la fedeltà alla Chiesa. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine: è una gioia per tutta la comunità diocesana, ma anche per i tanti turisti che in quel periodo saranno presenti nel nostro territorio e che potranno, insieme a noi, incontrare il Santo Padre e ascoltare il suo insegnamento”, afferma il Vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi.

Il cammino proseguirà mercoledì 1° luglio alle ore 21, in Sala Manzoni (via IV Novembre 35, Rimini), con un incontro rivolto a tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo alla preparazione della visita del Papa. La serata è aperta sia ai volontari che hanno già manifestato la propria disponibilità, sia a chi desidera mettersi a servizio dell’organizzazione dell’evento.