Papa Leone XIV a Rimini: esposta una reliquia del sangue di Giovanni Paolo II dopo l’attentato

A quattro giorni dalla visita di Papa Leone XIV a Rimini cresce l’attesa per uno dei momenti più emozionanti della giornata: l’incontro che il Santo Padre vivrà nella Basilica Cattedrale con persone invitate che attraversano diverse situazioni di fragilità.
Saranno presenti anziani, persone con disabilità, ospiti delle case di riposo, detenuti, sacerdoti anziani della Casa del Clero, giovani di San Patrignano, ospiti del Pronto Soccorso Sociale di Sant’Aquilina e le suore di clausura dei due ordini presenti in Diocesi: le carmelitane di S. Maria della Vita di Sogliano al Rubicone, e le Sorelle Povere di Santa Chiara (Clarisse) di San Bernardino, a Rimini.
A tutte le persone invitate è stata offerta la possibilità di scrivere una lettera al Santo Padre, con una preghiera, una speranza, una sofferenza, una gioia o un desiderio. Le lettere saranno raccolte in uno scrigno che verrà consegnato personalmente a Papa Leone XIV al termine dell’incontro. Lo scrigno sarà realizzato dai ragazzi della Casa Circondariale di Rimini.
È un’immagine che racconta bene lo stile con cui la Diocesi ha voluto preparare la visita. “Questo evento lo stiamo costruendo dal basso, con il contributo di tutti. È come una nuova Sagrada Família: tante persone, tante mani, tanti piccoli pezzi che, insieme, costruiscono qualcosa che appartiene a tutti”, sottolinea il vescovo Nicolò Anselmi.