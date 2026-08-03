Papa Leone al Meeting di Rimini: già esauriti i 20mila posti disponibili

L’affetto e l’attesa del popolo del Meeting per la visita di Papa Leone XIV si sono tradotti in una risposta straordinaria e numeri da record. In pochissime ore dall’apertura delle prenotazioni, si è registrato un vero e proprio boom di traffico sul sito web e sull’applicazione ufficiale della manifestazione, portando all’esaurimento dei quasi 20.000 posti a sedere disponibili.

Dal Grand Auditorium all’Auditorium Intesa Sanpaolo D3, fino alla Sala Neri e a tutti gli altri spazi predisposti all’interno della Fiera di Rimini: la risposta del pubblico testimonia il profondo legame e la grande attesa che circondano la presenza del Pontefice.