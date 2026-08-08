Papa Leone a Rimini, parcheggi e viabilità: tutto quello che c’è da sapere

La città di Rimini si prepara ad accogliere la visita di Papa Leone XIV, in programma sabato 22 agosto. Mentre si avvicina la data dell’incontro, prosegue il lavoro dell’imponente macchina organizzativa.

Il piano della viabilità

Il piano della viabilità a Marina Centro prevede l’istituzione di una zona rossa (nella quale potranno accedere solo veicoli autorizzati e accreditati, non potranno accedere monopattini) attorno all’area della celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre e di un’area cuscinetto, presidiata, che sarà un’area a mobilità “controllata” (all’interno della quale potranno accedere i veicoli dei residenti e delle persone autorizzate, i mezzi di polizia e di soccorso, nonché i velocipedi e i monopattini). La zona rossa è delimitata dalle vie: destra del Porto, lungomare Tintori, via Beccadelli, via Flavio Gioia (esclusa); La zona cuscinetto è delimitata dalle vie: via Flavio gioia, via Beccadelli, Principe Amedeo (esclusa), via Perseo (esclusa), via destra del Porto. Per consentire l’allestimento dell’area, già nei giorni precedenti all’evento, sono previste limitazioni al traffico, in particolare è prevista la chiusura al traffico e alla sosta sul lato monte della Rotonda Lucio Battisti dalle ore 6.00 del 19 agosto alle 24 del 24 agosto, a cui si aggiunge la Chiusura lato mare della Rotonda, di Lungomare Tintori fino piazzale Boscovich e di via Destra del Porto fino a via Colombo dalle 6.00 del 21 alle 12.00 del 23 agosto. Per facilitare il deflusso dei partecipanti dopo la Celebrazione del Santo Padre, sono previste alcune modifiche alla circolazione. Una parte dei fedeli potrà dirigersi verso l’ingresso della stazione ferroviaria dal lato mare, in piazzale Carso, percorrendo via Principe Amedeo. Per questo motivo il traffico veicolare presente su viale Vespucci (direzione mare-monte) sarà deviata in via Mantegazza, mentre, il traffico con direzione monte-mare sarà deviato in via Matteucci, così da raggiungere piazzale Kennedy attraverso viale Fiume. Nell’area di via Destra del Porto, via Savonarola e via Coletti, per favorire il rientro dei partecipanti verso i parcheggi di via Labriola e alleggerire il traffico all’intersezione via Destra del Porto/via Coletti, saranno previste ulteriori deviazioni: chiusura di via Savonarola in direzione monte-mare con deviazione obbligatoria in via Ravegnani, chiusura del corsello di viale Rodi su via Destra del Porto, chiusura di via Perseo in direzione Ravenna e deviazione del traffico proveniente da via Matteucci in viale Rodi. In caso di necessità, qualora il deflusso delle persone dirette verso via Labriola avvenga su strada, potrà essere attuata la deviazione del flusso veicolare con direzione Ravenna-Ancona in via Monferrato. L’intero percorso di via Coletti sarà presidiato da volontari dell’organizzazione, steward e forze di polizia.

Parcheggi gratuiti

Oltre ai Parcheggi in Fiera (8.000 posti auto gratuiti in prossimità dell’Ingresso Sud e Ovest), per chi partecipa alla celebrazione al Porto, il comune di Rimini ha individuato le seguenti aree di sosta: P1, P2 e P3: aree via Sacramora, con accesso da via Labriola e via dei Cipressi, per circa 3000 posti auto; P4: area in via Principe di Piemonte a Miramare, per oltre 1.000 posti auto; Parcheggio del Tribunale via Flaminia Conca; Parcheggio del Palacongressi via della Fiera 55; Parcheggi per persone con disabilità: intero parcheggio di via Medaglie d’Oro (zona Piazza Kennedy) e parcheggio Gramsci (centro storico) In ogni parcheggio sono presenti steward per accoglienza e assistenza. In sintesi: i parcheggi in centro sono utili per chi vorrà vedere e salutare il Papa in centro storico; i parcheggi di via Labriola e di Miramare sono da prediligere per chi vorrà accogliere il Santo Padre al Parco del Mare e partecipare alla Messa in piazzale Boscovich.

Percorsi dalle aree di sosta

Dalle aree di sosta in zona via Sacramora, dopo aver parcheggiato, i partecipanti potranno utilizzare il percorso ciclopedonale di via Labriola, proseguendo poi lungo il fiume Marecchia fino a via Coletti. Percorso di 2,8 km circa. In alternativa le linee dei bus sono la linea 4 (lungomare nord/ via Coletti/porto) e la linea 9 (dalla via XXIII Settembre fino alla stazione) Dal parcheggio individuato in via Principe di Piemonte a Miramare, in fase di afflusso e deflusso, sarà possibile utilizzare il trasporto pubblico locale, in particolare il treno (sono previsti treni speciali per potenziare l’offerta di trasporto pubblico e per favorire il decongestionamento dei flussi di mobilità tra Rimini stazione centrale e Rimini Miramare, oltre che per la Fiera di Rimini), la linea 11 e il Metromare.

Arrivo del Papa e trasferimento dalla Fiera verso il centro e il mare

Al momento della partenza dalla Fiera del Santo Padre, la circolazione sarà momentaneamente interdetta per consentire il passaggio in sicurezza del corteo. Nel piano di mobilità, infatti, sono presenti tratti interessati da chiusure temporanee, corridoi transennati, presidi e deviazioni necessari al passaggio in sicurezza del corteo e al deflusso dei partecipanti. In particolare, le principali zone soggette a limitazioni al passaggio del corteo saranno: -via Galla Placidia, S.S.16 e S.S.9, con interdizione momentanea della circolazione. -via Aldo Moro e via Covignano in direzione S.S.16. -via della Fiera, via Gueritti e via XX Settembre 1870 (chiusa con corridoio delimitato), con presidio delle rotatorie e stop temporanei al traffico; inoltre in via XX Settembre 1870, sarà previsto il divieto di sosta con rimozione coatta. -Arco d’Augusto, Corso d’Augusto, piazza Tre Martiri e via IV Novembre, dove sarà predisposto un corridoio transennato per il passaggio della papamobile. È inoltre prevista una modifica del senso di marcia in via Bertola, nel tratto da via Fratelli Bandiera a via Garibaldi. Via Dante, via Roma, via Tripoli, piazza Marvelli e viale Vespucci, saranno interessate dal passaggio del corteo per il trasferimento dalla Cattedrale verso piazzale Kennedy. Piazzale Kennedy, Parco del Mare, lungomare Tintori, via Busi, via Cristoforo Colombo e via Destra del Porto, saranno interessate dal percorso verso l’area della celebrazione al porto. In fase di deflusso, saranno possibili chiusure al traffico su via destra del Porto e Coletti (tratto San Giuliano Mare) mentre potrebbero essere disposte modifiche e deviazioni in viale Vespucci, via Mantegazza, via Matteucci, viale Fiume, via Savonarola, via Ravegnani, via Rodi, via Perseo e via Monferrato, solo in caso di effettiva necessità. All’arrivo all’Arco d’Augusto, il Santo Padre proseguirà, infatti, il percorso in papamobile fino al Duomo (Tempio Malatestiano) seguendo Corso d’Augusto, piazza Tre Martiri e via IV Novembre procedendo lungo un corridoio transennato.

Dalla Cattedrale verso piazzale Kennedy

Terminato l’incontro in Cattedrale, il Santo Padre ripartirà in auto lungo via Dante, via Roma, via Tripoli e via Vespucci fino a raggiungere il Parco del Mare. In tutte le fasi, il percorso e le rotatorie saranno gestite dal personale di polizia, mentre gli accessi minori e privati saranno presidiati dai volontari dell’organizzazione. Da piazzale Kennedy al Porto il percorso proseguirà in papamobile nel Parco del Mare verso la rotatoria Lucio Battisti (Rotonda Grand Hotel), quindi su lungomare Tintori. Il corteo svolterà poi in via Busi, e poi a destra in via Cristoforo Colombo fino a raggiungere via Destra del Porto, fino all’accesso carrabile dell’area demaniale, dove si svolgerà la funzione.

Passaggi del Santo Padre in papamobile e modalità di accesso alle aree di svolgimento della visita

Lungo gli itinerari interessati dalla visita sarà possibile assistere ai passaggi del Santo Padre in Papamobile solo lungo due distinti percorsi. Il primo percorso si svilupperà dall’Arco d’Augusto al Tempio Malatestiano, lungo Corso d’Augusto, piazza Tre Martiri e via IV Novembre. Il secondo percorso partirà da piazzale Kennedy e proseguirà lungo il Parco del Mare, la Rotonda Lucio Battisti, lungomare Claudio Tintori, via Busi, viale Cristoforo Colombo e via Destra del Porto, fino a piazzale Boscovich. Cittadini e turisti potranno assistere ai passaggi dalle aree aperte al pubblico presenti lungo i percorsi, mantenendosi all’esterno delle transenne e delle delimitazioni e rispettando le indicazioni impartite dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia Locale e dal personale presente. L’accesso all’interno del Tempio Malatestiano è consentito esclusivamente con invito e sarà riservato esclusivamente alle persone autorizzate (categorie fragili). L’incontro è sold out. L’ingresso degli invitati, comprese le persone con disabilità o ridotta mobilità, inizierà alle ore 15:00. Le operazioni di ingresso dovranno concludersi almeno 15 minuti prima dell’arrivo del Santo Padre. Le persone con disabilità e ridotta mobilità utilizzeranno l’accesso privo di barriere attraverso il cortile laterale della Curia, secondo le modalità comunicate agli interessati. Per accedere alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre in piazzale Boscovich sarà indispensabile essere muniti di pass. Chi non è riuscito a riceverlo attraverso la propria parrocchia o associazione, così come i fedeli provenienti da altre diocesi e i turisti presenti sulla Riviera, possono ancora richiederlo attraverso il modulo disponibile sul sito dedicato alla visita. L’area della celebrazione sarà organizzata in settori, per consentire un’accoglienza ordinata e serena. Saranno accessibili esclusivamente mediante pass piazzale Boscovich e i settori dell’arenile destinati alla celebrazione della Santa Messa. Ciascun partecipante dovrà accedere al settore indicato sul proprio titolo e non potrà spostarsi negli altri settori. L’apertura progressiva degli accessi a piazzale Boscovich e ai settori dell’arenile è prevista dalle ore 13:45. La Rotonda Lucio Battisti sarà invece accessibile al pubblico non munito di invito, fino al raggiungimento della capienza consentita. Nell’area sarà installato un LEDwall per consentire di seguire la celebrazione della Santa Messa. Gli accessi potranno essere temporaneamente sospesi in caso di affollamento.

Controlli agli accessi

Ai punti di ingresso saranno effettuati il controllo degli inviti, dei pass e degli accrediti e, secondo le disposizioni delle Autorità, i controlli sulle persone, sulle borse e sugli oggetti introdotti. Non potranno essere introdotti oggetti o sostanze che possano arrecare danno, ostacolare i controlli o compromettere le vie di esodo. Non sarà previsto un deposito per gli oggetti non ammessi. Chi si presenterà con un oggetto vietato potrà accedere soltanto dopo averlo allontanato. L’elenco pubblico definitivo degli oggetti vietati sarà comunicato sulla base delle indicazioni della Questura.

Trasporto pubblico, treni speciali e mobilità

Oltre al normale collegamento ferroviario, sono stati predisposti treni aggiuntivi speciali lungo la tratta compresa tra Cattolica e Santarcangelo di Romagna, accessibili con il normale titolo di viaggio, utilizzati sia per raggiungere la Fiera (parcheggio auto) sia per raggiungere la stazione di Rimini (fermata per il porto) e Miramare (parcheggio auto). Il treno costituirà il mezzo preferenziale per raggiungere Rimini e partecipare agli eventi della giornata, consentendo di limitare l’utilizzo dei veicoli privati e la pressione sulla viabilità cittadina. L’utilizzo dei collegamenti ferroviari appositamente predisposti è indicato come modalità preferenziale per raggiungere l’evento; gli autobus e il Metromare prevedono corse straordinarie ma, data la capienza ridotta rispetto ai treni, è il treno il mezzo di trasporto da prediligere. Potenziato il trasporto pubblico locale di START ROMAGNA Dalla zona nord – Linea 4 LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini stazione FS) frequenza ogni 15 minuti circa Dalla zona sud – Linea 11 LINEA 11 (Rimini – Riccione) con corse ogni 20 minuti circa METROMARE Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) con corse ogni 10 minuti LINEA 9 (Santarcangelo - via Emilia - Fiera - cimitero - Rimini stazione FS – Miramare, fermata in via cavalieri di Vittorio Veneto solo al pomeriggio) frequenza ogni 20 minuti circa La sera, dalle ore 20, oltre ai servizi di cui sopra il servizio verrà potenziato con mezzi aggiuntivi, in particolare, al termine della messa al mare, le linee bus interessate saranno potenziate sulla base dell’andamento della domanda di servizio.

Ruota Panoramica

La Ruota Panoramica sospenderà temporaneamente l’attività due ore prima dell’inizio della Santa Messa. La ripresa del servizio avverrà successivamente, compatibilmente con le disposizioni di sicurezza e con le indicazioni delle autorità competenti.

Musica all’esterno dei locali e negli stabilimenti balneari

Per favorire un clima adeguato, durante lo svolgimento della celebrazione e delle attività connesse alla visita del Santo Padre, sarà previsto il divieto di diffusione musicale all’esterno dei locali e negli stabilimenti balneari nelle ore precedenti e durante la Santa Messa. Gli orari puntuali saranno definiti e comunicati con gli atti ufficiali competenti.

Come partecipare alla Messa