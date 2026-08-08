Papa Leone a Rimini, parcheggi e viabilità: tutto quello che c’è da sapere

Oltre ai Parcheggi in Fiera (8.000 posti auto gratuiti in prossimità dell’Ingresso Sud e Ovest), per chi partecipa alla celebrazione al Porto, il comune di Rimini ha individuato le seguenti aree di sosta:P1, P2 e P3: aree via Sacramora, con accesso da via Labriola e via dei Cipressi, per circa 3000 posti auto;P4: area in via Principe di Piemonte a Miramare, per oltre 1.000 posti auto;Parcheggio del Tribunale via Flaminia Conca;Parcheggio del Palacongressi via della Fiera 55;Parcheggi per persone con disabilità: intero parcheggio di via Medaglie d’Oro (zona Piazza Kennedy) e parcheggio Gramsci (centro storico)In ogni parcheggio sono presenti steward per accoglienza e assistenza. In sintesi: i parcheggi in centro sono utili per chi vorrà vedere e salutare il Papa in centro storico; i parcheggi di via Labriola e di Miramare sono da prediligere per chi vorrà accogliere il Santo Padre al Parco del Mare e partecipare alla Messa in piazzale Boscovich.