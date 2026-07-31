Papa Leone a Rimini, la Diocesi: “No a grandi sponsor per l’organizzazione, ci affidiamo alle offerte”

Prosegue il cammino di preparazione alla visita di Papa Leone XIV a Rimini, in programma sabato 22 agosto. Mentre si avvicina la data dell’incontro, la Diocesi rinnova alcune indicazioni pratiche e racconta il volto di una comunità che si sta preparando ad accogliere il Successore di Pietro con uno stile fatto di servizio, attenzione e partecipazione.
Per accedere alla celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre sarà indispensabile essere muniti di pass. Chi non è riuscito a riceverlo attraverso la propria parrocchia o associazione, così come i fedeli provenienti da altre diocesi e i turisti presenti sulla Riviera, possono ancora richiederlo attraverso il modulo disponibile sul sito dedicato alla visita. L’area della celebrazione sarà organizzata in settori, per consentire un’accoglienza ordinata e serena.
Ad accompagnare i pellegrini saranno centinaia di volontari, riconoscibili e presenti lungo tutta la giornata, pronti ad offrire informazioni, assistenza e supporto. Un servizio silenzioso ma fondamentale, espressione concreta dell’ospitalità della Chiesa riminese.