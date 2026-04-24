Papa Leone a Rimini: la Diocesi cerca volontari, ecco come candidarsi

È ufficialmente partita la macchina organizzativa per la visita del Santo Padre Leone a Rimini, prevista per sabato 22 agosto 2026. Un appuntamento atteso e di grande valore per tutta la Chiesa riminese e per il territorio, che vedrà il Pontefice nel tardo pomeriggio presiedere la celebrazione della Santa Messa per tutta la Diocesi.

In vista di questo evento straordinario, la Diocesi di Rimini ha avviato il reclutamento dei volontari, elemento fondamentale per garantire un’accoglienza ordinata, sicura e capace di trasmettere il volto vivo e gioioso della comunità ecclesiale.

Parallelamente, è stato attivato un form online per raccogliere le adesioni anche a titolo personale. “Essere volontari in questa occasione – si legge nel testo che accompagna l’iniziativa – significa partecipare in prima persona a un evento storico per la nostra Diocesi, contribuendo a creare un clima di accoglienza, ordine e fraternità”.

Per facilitare le comunicazioni e fornire informazioni circa la visita di Papa Leone XIV, la Diocesi ha predisposto alcuni canali dedicati, già attivi:

Mail: visitapapa@diocesi.rimini.it

Numero telefonico: 0541 1835170

Form di iscrizione candidatura volontari: https://forms.gle/ySbDAmsk7iEmXatQ9

La visita del Santo Padre sarà il culmine di un percorso più ampio pensato dal Vescovo Nicolò, che invita la comunità diocesana a prepararsi spiritualmente all’evento attraverso alcune proposte nei mesi precedenti e a viverne una restituzione successiva, anche mediante la partecipazione come Diocesi alla catechesi del mercoledì.

Chi desidera offrire il proprio contributo per la visita del Papa può sostenere l’organizzazione anche attraverso una donazione:

IBAN ROMAGNA BANCA – IT93M0885224202032010044523

Intestazione: Diocesi di Rimini, causale visita Papa Leone

Nei prossimi giorni sarà attivato anche un canale Satispay.