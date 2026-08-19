Papa Leone a Rimini: in spiaggia spuntano le bandiere di benvenuto

La spiaggia di Rimini Sud si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. Da oggi, lungo tutto il litorale, i bagnini della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud hanno issato le bandiere bianche e gialle, i colori pontifici, per rendere omaggio al Santo Padre e accompagnare simbolicamente l’attesa del suo arrivo. Un gesto semplice ma carico di significato, che unisce gli operatori di spiaggia, i cittadini e gli ospiti in un clima di gioia e partecipazione. Le bandiere che sventolano sugli stabilimenti balneari rappresentano il benvenuto dell’intera comunità della spiaggia di Rimini Sud a Papa Leone XIV.

In attesa della sua visita, i bagnini della Cooperativa hanno inoltre organizzato tre eventi presso le proprie spiagge: tre occasioni di incontro aperte alla comunità, pensate per vivere insieme momenti di preghiera, musica, condivisione e unione.