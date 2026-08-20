Papa Leone a Rimini: il cardinale Zuppi al suo fianco alla messa

Anche il presidente Cei e arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, sarà al fianco di Papa Leone XIV per la messa in piazzale Boscovich a Rimini in programma dopodomani, sabato 22 agosto, a partire dalle 18.30 al termine della visita del Pontefice. Zuppi concelebrerà dunque la messa presieduta dal Papa insieme a Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro, e agli altri vescovi della regione. Il giorno dopo, domenica 23 agosto, Zuppi sarà alla Fiera di Rimini per celebrare la messa nell’ambito dell’edizione 2026 del Meeting. Il cardinale interverrà poi alle 15 all’incontro ‘Una vita che brucia. Il Cristianesimo e l’attrattività dei testimoni’ insieme al giornalista Gerolamo Fazzini, suor Kristen Gardner e monsignor Luciano Luppi, docente di Teologia spirituale alla Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna.