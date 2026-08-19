Papa Leone a Rimini: corse aggiuntive per il Metromare e i bus Start Romagna

Rimini si appresta a vivere una giornata storica con la visita di Papa Leone XIV al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e la Messa al porto. Start Romagna, già impegnata con importanti potenziamenti per il Meeting, monitorerà con attenzione le linee e i servizi dell’area interessata dalla visita, al fine di intervenire con i necessari potenziamenti e agevolare il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti.
In particolare, per le operazioni di deflusso, dalle 20 la stazione ferroviaria di Rimini sarà l’hub di smistamento con treni aggiuntivi e potenziamento dei servizi di collegamento gestiti da Start Romagna.
Corse aggiuntive, già dal mattino, sono previste sul Metromare che, grazie alla propria sede riservata, rappresenta il collegamento più rapido. Le numerose chiusure al traffico previste in città, infatti, potranno incidere sulla regolarità di alcune linee del trasporto pubblico, soggette alle stesse limitazioni, deviazioni o condizioni di traffico della viabilità ordinaria.