Papa Leone a Rimini: corse aggiuntive per il Metromare e i bus Start Romagna

Corse aggiuntive, già dal mattino, sono previste sul Metromare che, grazie alla propria sede riservata, rappresenta il collegamento più rapido. Le numerose chiusure al traffico previste in città, infatti, potranno incidere sulla regolarità di alcune linee del trasporto pubblico, soggette alle stesse limitazioni, deviazioni o condizioni di traffico della viabilità ordinaria.

In particolare, per le operazioni di deflusso, dalle 20 la stazione ferroviaria di Rimini sarà l’hub di smistamento con treni aggiuntivi e potenziamento dei servizi di collegamento gestiti da Start Romagna.

Rimini si appresta a vivere una giornata storica con la visita di Papa Leone XIV al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli e la Messa al porto. Start Romagna, già impegnata con importanti potenziamenti per il Meeting, monitorerà con attenzione le linee e i servizi dell’area interessata dalla visita, al fine di intervenire con i necessari potenziamenti e agevolare il regolare afflusso e deflusso dei partecipanti.

Già da venerdì 21 agosto, a causa della chiusura al traffico del lungomare Tintori e di alcune vie del Parco Fellini, le linee 3-7-160-170 effettueranno alcune deviazioni di percorso. Numerose, inoltre, sono le deviazioni previste per la giornata di sabato a causa della chiusura di via XX Settembre e largo Unità d’Italia, che interesseranno, dalle ore 13:00 alle ore 18:00, le linee 1-2-3-7-8-9-14-15-16-18-19-90-160-170.

Dalle ore 19 fino al termine dell’evento, inoltre, a causa della chiusura al traffico dei viali Principe Amedeo, Beccadelli e Vespucci, sono previsti percorsi alternativi per le linee 2-4-10-11-14-16 e la navetta befane.

Tutte le modifiche sono indicate sul sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/rimini-deviazioni-evento-papale-dal-21-agosto/.