Papa Leone a Rimini: ancora disponibili i pass per la messa in spiaggia

Sono oltre 600 i volontari impegnati nell’organizzazione: uomini e donne, giovani e adulti, provenienti dalle parrocchie e dalle realtà ecclesiali della Diocesi, ma anche da altre diocesi italiane. Saranno loro, insieme agli operatori e alle istituzioni, ad accompagnare i partecipanti, garantendo accoglienza, assistenza, orientamento e attenzione alle diverse necessità.

Domani, sabato 22 agosto, Papa Leone XIV sarà a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana e dalla città. Dopo la visita al Meeting per l’amicizia fra i popoli e gli altri appuntamenti della giornata, il Santo Padre presiederà alle 18.30 la Santa Messa a piazzale Boscovich, sulla spiaggia, insieme alla Chiesa di Rimini.

Per tutta la durata dell’evento saranno garantiti punti di assistenza, distribuzione dell’acqua e servizi dedicati. I volontari avranno un ruolo fondamentale anche nell’accompagnamento delle persone più fragili e nell’orientamento dei partecipanti.

Per chi desidera partecipare alla Messa presieduta da Papa Leone XIV a p.le Boscovich, è ancora possibile richiedere il pass per i settori sulla spiaggia. I pass potranno essere ritirati anche nella giornata di domani, sabato 22 agosto, dalle ore 9 alle 14, presso la chiesa di San Girolamo, in viale Principe Amedeo a Rimini. L’area della celebrazione sarà suddivisa in settori contraddistinti da colori differenti. Sono previsti posti a sedere in numero limitato e circa 25.000 posti sulla spiaggia, dove sarà possibile utilizzare anche piccoli seggiolini pieghevoli.

“Quello che stiamo vivendo è molto più di un grande evento da organizzare: è un’esperienza di Chiesa. In questi mesi abbiamo visto tante persone mettere a disposizione tempo, energie, competenze e soprattutto il desiderio di servire”, sottolinea il vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi. “Sabato i volontari saranno il primo volto che molti incontreranno: attraverso il loro sorriso, la loro disponibilità e la loro attenzione, tutta la nostra comunità accoglierà il Papa”.

Uno dei segnali più belli dell’attesa è rappresentato dalla risposta dei volontari, persone impegnate nei diversi servizi di accoglienza, assistenza e organizzazione. Tra loro anche persone provenienti da fuori diocesi, dall’Emilia-Romagna e da altre regioni, oltre a turisti presenti in Riviera che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla visita del Papa.

A tenere insieme questa grande macchina organizzativa è Paolo Amadori, impegnato da settimane nell’assegnazione dei servizi: “Tutti siamo indispensabili, ma tutti, allo stesso modo, siamo chiamati a svolgere un servizio: per la Chiesa, per il Papa e per le persone che incontreremo”.

La parola più ricorrente è gentilezza, insieme a servizio: “Il nostro compito – dice il 69enne diacono e responsabile dei volontari – non è soltanto far funzionare un’organizzazione complessa, ma fare in modo che ogni pellegrino si senta accolto. Un sorriso, una parola cortese, una mano tesa possono diventare il primo annuncio del Vangelo”.

Anna Sartini è stata la prima persona a iscriversi, il 21 aprile: “Quando c’è bisogno, la mia risposta è sempre la stessa: sì”. Per lei il volontariato è uno stile di vita, maturato in tanti anni di impegno nella parrocchia di San Giuliano Borgo e nel Campo Lavoro Missionario. “Credo sia importante restituire almeno una parte di ciò che ho ricevuto nella vita. E poi... c’è il Papa”.

Tra i volontari che arriveranno da fuori diocesi c’è anche Federica, 37 anni, dalla parrocchia di Terra del Sole, nell’area di Castrocaro. Insegna religione e ha già vissuto esperienze di servizio durante il Giubileo a Roma, occupandosi dell’accoglienza dei pellegrini. “Ho pensato che potevo dare una mano. Mi aspetto di vivere un’esperienza di servizio, incontrando persone, pregando insieme e condividendo una giornata importante”.

Sono storie diverse, unite dallo stesso desiderio: esserci e mettersi a disposizione. C’è chi accoglierà i pellegrini, chi accompagnerà anziani e persone con disabilità, chi controllerà i pass, chi darà indicazioni e chi sarà impegnato lungo il percorso della papamobile. Compiti diversi, tutti indispensabili, perché una visita come quella di Papa Leone XIV vive anche del lavoro silenzioso di centinaia di persone.