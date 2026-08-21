Papa Leone a Rimini: ancora disponibili i pass per la messa in spiaggia

Domani, sabato 22 agosto, Papa Leone XIV sarà a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana e dalla città. Dopo la visita al Meeting per l’amicizia fra i popoli e gli altri appuntamenti della giornata, il Santo Padre presiederà alle 18.30 la Santa Messa a piazzale Boscovich, sulla spiaggia, insieme alla Chiesa di Rimini.
Sono oltre 600 i volontari impegnati nell’organizzazione: uomini e donne, giovani e adulti, provenienti dalle parrocchie e dalle realtà ecclesiali della Diocesi, ma anche da altre diocesi italiane. Saranno loro, insieme agli operatori e alle istituzioni, ad accompagnare i partecipanti, garantendo accoglienza, assistenza, orientamento e attenzione alle diverse necessità.